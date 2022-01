Трюдо объявил, что у него обнаружили COVID-19

“Сегодня утром я получил положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо и на этой неделе я продолжу работать удаленно, соблюдая правила”, – написал Трюдо.

Он призвал всех сделать прививку и пройти ревакцинацию.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

Трюдо вакцинирован от коронавируса, он проходил курс вакцинации весной 2021 года, сообщал CTVnews.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Канаде с начала эпидемии подтвердили 3 млн случаев инфицирования, умерло 26,1 тыс. человек.

—