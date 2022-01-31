 

Главред – украинские националисты провели в Киеве учения под лозунгом «Не паникуй!»

31.01.2022, 19:46, Новости дня
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Украинские националисты провели в Киеве открытую выучку по основам гражданской обороны под лозунгом «Не паникуй! Готовься!». Как пишет «Главред», мероприятие предусматривало обучение тактике, парамедицине, основам действий пехоты и обращению с оружием.


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В Киеве состоялась открытая выучка по основам гражданской обороны под лозунгом «Не паникуй! Готовься!». Как передаёт «Главред», мероприятие состоялось по инициативе представителей организации «Национальный корпус».

В выучке приняли участие около 300 участников. Она предусматривала обучение тактике, парамедицине, основам действий пехоты и обращению с оружием.

«Мы как страна находимся перед большими угрозами. Речь идёт и о российских войсках на границе, и о заявлениях Белоруссии, что она поддержит Россию в этой войне, и, к сожалению, речь идёт о не совсем адекватных действиях сегодняшней власти», — заявил во время открытия семинара экс-командир полка «Азов» и руководитель центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.



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