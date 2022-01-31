“Что это с ней?”, “Гравитация делает свое дело”. Брежнева станцевала в платье с косым декольте

Во время съемки певица совершала плавные движения из стороны в сторону, стоя с широко расставленными ногами и слегка согнув колени.

“Месяц до весны”, – написала певица.

“Гравитация делает свое дело”, – отреагировали подписчики.

“Что это с ней?” – написали пользователи сети.

“Как же это нежно и прекрасно”, – восхитились поклонники.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева замужем за украинским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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