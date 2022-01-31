 

“Что это с ней?”, “Гравитация делает свое дело”. Брежнева станцевала в платье с косым декольте

31.01.2022, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время съемки певица совершала плавные движения из стороны в сторону, стоя с широко расставленными ногами и слегка согнув колени.

“Месяц до весны”, – написала певица.

“Гравитация делает свое дело”, – отреагировали подписчики.

“Что это с ней?” – написали пользователи сети.

“Как же это нежно и прекрасно”, – восхитились поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева замужем за украинским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Ученые зафиксировали рост температуры во Вселенной

25.04 / “Храмы будут открыты”. Епифаний рассказал, как пройдут пасхальные богослужения

30.09 / Госдеп США назвал переговоры с Россией интенсивными и предметными

25.01 / Сатановский оценил веру США в эффективность санкционных угроз

09.07 / Гольдштейн рассказал о снятии ограничений по коронавирусу в ЕАО

03.01 / Российская лыжница заняла первое место в масс-старте «Тур де Ски»

03.08 / Верховный лидер Ирана утвердил нового президента страны

26.08 / Украинские депутаты хотят вернуть беби-боксы вместо денег

09.05 / Первый министр Шотландии заявила, что будет добиваться нового референдума о независимости региона

05.02 / Журналисты заблокированных украинских телеканалов создали видеоблог на YouTube

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика