La Presse – «ради безопасности» — Канада объявила об отводе войск на запад Украины и отзыве дипломатов из Киева

Канада объявила о перемещении своего контингента на Украине к западу от реки Днепр на фоне напряжённости в отношениях Москвы и Киева, пишет La Presse. Как пояснила глава Минобороны страны, этот шаг был предпринят в интересах безопасности канадских военных, учитывая угрозу вторжения РФ на восток страны. Как передаёт издание, одновременно с этим канадский МИД сообщил об отправке на родину части дипломатов из посольства в Киеве.



AP

Канада объявила о перемещении находящегося на Украине контингента своих войск на запад страны и отзыве персонала из посольства в Киеве на фоне напряжённости в отношениях Москвы и Киева, пишет La Presse.

«Наши канадские вооружённые силы были перемещены к западу от реки Днепр, и мы будем продолжать принимать все необходимые меры предосторожности для обеспечения их безопасности», — сказала министр обороны Канады Анита Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве, куда она прибыла с визитом в воскресенье 30 января.

Как напоминает издание, в настоящее время в Восточной Европе «на море, на суше и в воздухе» находится 900 канадских военнослужащих для поддержки миссии НАТО в условиях геополитической нестабильности в регионе.

Также в воскресенье, через несколько дней после отправки на родину членов семей канадских дипломатов, находящихся на Украине, Оттава объявила об отзыве из Киева сотрудников украинского посольства, выполняющих второстепенные обязанности. Как отмечается в заявлении канадского МИД, при этом Оттава планирует усилить команду своего посольства в Киеве «сотрудниками, обладающими опытом в таких областях, как реформы сектора безопасности, урегулирование конфликтов, демократические реформы, консульские услуги и дипломатия».

Несмотря на то что посольство в Киеве остаётся открытым, правительство Канады не рекомендует своим гражданам въезжать на Украину «из-за текущих угроз со стороны РФ и развёртывания её вооружённых сил в стране и её окрестностях», передаёт издание.