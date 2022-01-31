Euronews – на протестах в Бельгии собирают подписи с требованием отставки правительства

Противники ограничений и «коронавирусных сертификатов» снова собрались на акцию протеста в Брюсселе. И хотя на этот раз она оказалась более мирной и менее многочисленной, чем в прошлые выходные, однако пока слишком рано говорить о том, что бельгийское антипрививочное движение выдыхается, передаёт Euronews.

Около 1600 человек вышли в воскресенье на марш протеста против коронавирусных ограничений в Брюсселе. Это уже третья такая акция в бельгийской столице с начала года — предыдущая неделю назад завершилась беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. На этот раз манифестанты ограничились сбором подписей с требованием отставки правительства.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Нельзя исключать людей из общества! Правительство действует неправильно, такое неприемлемо.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Причины, которые сегодня вывели нас сюда, — это стремление защитить нашу Конституцию, права человека. Потому что меры, принятые правительством, идут против нашей свободы, против Конституции.

Среди главных требований — отмена «коронавирусного сертификата», без которого в Бельгии нельзя посещать рестораны, кинотеатры и спортивные мероприятия.

ШАНДОР ЖИРОШ, корреспондент Euronews: Эта демонстрация была намного меньше и гораздо более мирной, чем та, которую мы видели в прошлое воскресенье в Европейском квартале Брюсселя. Но всё же пока слишком рано говорить о том, что бельгийское антипрививочное движение выдыхается.

Шандор Жирош, Euronews, Брюссель.

Дата выхода в эфир 30 января 2022 года.