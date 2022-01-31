 

Турция заявила о намерении соблюдать конвенцию Монтре в свете напряженности вокруг Украины

31.01.2022, 18:36, Новости дня
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Турция будет в полной мере соблюдать положения Конвенции Монтре о статусе проливов на фоне напряженности вокруг Украины, Анкара продолжит контакты с Москвой и Киевом для нормализации отношений между ними, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на телеканале ТРТ.

«Статус проливов (правила прохода кораблей черноморских и нечерноморских стран), который установлен конвенцией, приносит пользу всем сторонам. В нынешних условиях и речи не идет о том, чтобы отказываться от этой конвенции. Что касается черноморского диалога, то Турция делает все, что должна. Мы продолжим наш диалог с Россией и Украиной и будем выполнять обязательства перед НАТО», – передает ТАСС слова министра.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию по ситуации вокруг Украины.

До этого начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против РФ и самопровозглашенных республик Донбасса. 



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