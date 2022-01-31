Стефанчук о соцвыплатах жителям ОРДЛО Россией: Это влияние на наш суверенитет и территориальную целостность

Такое мнение 31 января на брифинге, который транслировал телеканал “Рада”, выразил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, “любой гражданин Украины, где бы он ни находился, – это гражданин Украины, он должен получать максимальную протекториальную защиту со стороны государства Украина”.

“Что касается какого-либо влияния со стороны других государств, даже на временно оккупированных территориях, это однозначно квалифицируется, как и раздача паспортов, как и аннексия Крыма, как и временная оккупация Донбасса, – это влияние на наш суверенитет и территориальную целостность. Я бы оценил это исключительно так”, – сказал Стефанчук.

27 января Путин поручил обеспечить жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые имеют российские паспорта, социальными выплатами.

В МИД Украины потребовали отменить это решение, “направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство”.

“Примечательно, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации с безопасностью вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям”, – говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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