В Пекине за сутки обнаружили 37 инфицированных коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

Речь идет как о спортсменах, так и о персонале, принимающим участие в Играх.

В частности, 29 января обнаружили 34 новых случаев инфицирования, а 30 января – 37. Большинство положительных тестов получили прибывшие в аэропорт Пекина.

Организаторы Олимпиады отмечают, что среди тех, у кого COVID-19 подтвердили в воскресенье, – восемь спортсменов и официальных лиц делегаций.

В числе инфицированных оказалась также член Международного олимпийского комитета Эмма Терхо. Ее отправили в изоляцию. При этом Терхо положительно оценила эпидемические протоколы, введенные на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, протоколы “работают хорошо”.

Reuters отмечает, что Китай ввел в связи с Олимпиадой так называемый “замкнутый цикл”, который позволяет участникам олимпийских делегаций перемещаться между жилыми помещениями и спортивными объектами на официальном транспорте, но свободно передвигаться в общественных не разрешает.

COVID-19 обнаружили у двух представителей украинской делегации на играх в Пекине.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

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