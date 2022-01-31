 

Власти Мали решили выслать посла Франции

31.01.2022, 17:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Мали объявили о решении выслать из страны посла Франции, сообщают СМИ.

«Французскому послу в Мали предписано покинуть страну в ближайшие 72 часа», – сообщила главный редактор RT France Ксения Федорова в своем Telegram-канале.

Как информирует ТАСС со ссылкой на малийский новостной портал Malivox, в понедельник посол Франции в Республике Мали был вызван в министерство иностранных дел и международного сотрудничества переходного правительства страны.

В середине января французский дипломатический источник сообщил, что Мали считает, что ее двусторонние оборонные соглашения с Францией нуждаются в пересмотре.

В конце декабря 2021 года на Западе резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании Вагнера в Мали. Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Зеленский: “Велике крадівництво” звучит обидно

12.12 / Украина лишь пешка в большой игре Китая, США и России

30.07 / Ермак назвал письмо Козака тонкой дипломатической игрой

19.11 / В Госдуму внесли проект об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

25.11 / Киев захотел получить от Москвы «признание участия» в конфликте в Донбассе

01.10 / Кравчук – Грызлову: Не выдвигайте ультиматумов! Мы не в СССР и не под Кремлем

11.09 / Минобороны Германии захотело ввести феминитивы к воинским званиям

25.12 / В Конго произошел взрыв, погибли три человека

19.03 / Признанная банкротом «Панорама Тур» осталась должна 2,7 млрд рублей

29.03 / Лыжный сезон в Сочи помогает россиянам забыть о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика