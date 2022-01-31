Власти Мали решили выслать посла Франции

Власти Мали объявили о решении выслать из страны посла Франции, сообщают СМИ.

«Французскому послу в Мали предписано покинуть страну в ближайшие 72 часа», – сообщила главный редактор RT France Ксения Федорова в своем Telegram-канале.

Как информирует ТАСС со ссылкой на малийский новостной портал Malivox, в понедельник посол Франции в Республике Мали был вызван в министерство иностранных дел и международного сотрудничества переходного правительства страны.

В середине января французский дипломатический источник сообщил, что Мали считает, что ее двусторонние оборонные соглашения с Францией нуждаются в пересмотре.

В конце декабря 2021 года на Западе резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании Вагнера в Мали. Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.