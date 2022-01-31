Томиленко: Законопроект №6443 об усовершенствовании защиты журналистской деятельности, наоборот, усложнит защиту работников украинских СМИ

“Спасибо” народным депутатам (особенно из комитета защиты свободы слова) за усиление журналистской солидарности. Журналистские и медийные организации призывают отозвать законопроект, предлагающий отменить важность журналистских удостоверений (изъять соответствующее примечание из Уголовного кодекса). Авторитетные медиаюристы и эксперты, защищающие свободу слова и права журналистов, считают, что законопроект №6443 усложнит защиту работников украинских СМИ.

Ниже полный текст заявления, которое подписали Национальный союз журналистов Украины, Комиссия по журналистской этике, Институт развития региональной прессы, Платформа прав человека, Академия украинской прессы, Украинский институт медиа и коммуникации, Независимый медиа-профсоюз Украины, “Женщины в медиа”, Украинская ассоциация медиа бизнеса и Ассоциация независимых региональных издателей.

Позиция медийных и журналистских организаций по законопроекту №6443 по усовершенствованию защиты журналистской деятельности: проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усовершенствовании защиты журналистской деятельности №6443 усложнит защиту журналистов. Медийные и журналистские организации призывают к более широкому диалогу относительно новелл, предложенных этим законопроектом.

Мы, представители журналистских и медийных общественных организаций, понимаем и разделяем мнение авторов законопроекта №6443 о необходимости усиления ответственности за преступления против журналистов и препятствования их профессиональной деятельности. Безнаказанность и промедление в расследовании подобных дел недопустимо и негативно влияет на состояние свободы слова в Украине, отдаляет общество от демократических условий существования.

Но вместе с тем предложенный текст законопроекта вызывает глубокую обеспокоенность среди медийного и журналистского сообщества, поскольку практическая реализация ряда поправок может, несмотря на намерения его авторов, привести к ухудшению, а не к улучшению ситуации, и опасна в современных условиях.

Авторы законопроекта №6443 предлагают усовершенствовать Уголовный кодекс путем внесения изменений и дополнений в ряд статей, направленных на защиту законной профессиональной деятельности журналистов, сместив при этом акцент по защите имеющих соответствующие удостоверения журналистов на защиту их профессиональной деятельности.

В частности, законопроектом предлагается изъять второе предложение Примечания к статье 345-1 Уголовного кодекса Украины, согласно которому статус журналиста или его принадлежность к средству массовой информации подтверждается редакционным или служебным удостоверением или другим документом, выданным средством массовой информации, его редакцией или профессиональным или творческим союзом журналистов.

Мы соглашаемся с целью авторов законопроекта, которые пытаются сфокусировать внимание правоприменителей на функциональном подходе к определению понятия “журналист”, а также необходимости защиты интересов общества в получении общественно-важной информации через защиту законной профессиональной деятельности журналистов, а не их профессионального статуса, как такового. Это изменение парадигмы регулирования в целом отвечает подходам защиты прав журналистов в рамках стандартов Совета Европы.

В то же время мы считаем, что такие изменения в законодательстве, к сожалению, не помогут решить основную проблему, связанную с неэффективностью расследования уголовных правонарушений, совершенных в отношении журналистов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности, и как следствие – непривлечения правонарушителей к ответственности.

Мы считаем, что в случае принятия указанных изменений эффективность расследования соответствующих уголовных производств значительно ухудшится. Это связано с тем, что:

в условиях, когда соответствующие нормы Уголовного кодекса Украины направлены на защиту профессиональной деятельности журналиста, лишать правоохранителей возможности устанавливать профессиональную принадлежность лица с помощью соответствующих документов неоправданно и лишено всякого смысла;

предложенные изменения только ухудшат качество украинского законодательства в этой сфере, поскольку специальный закон (УК Украины) не будет согласовываться с другими нормативно правовыми актами, в частности, законами Украины “О телевидении и радиовещании”, “О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине”, “Об информационных агентствах”, “О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов”, определяющих способ подтверждения принадлежности личности к профессии журналиста;

доказательство того, что потерпевшим от уголовного правонарушения является именно журналист, станет гораздо сложнее, что ухудшит качество таких расследований и возможность привлечения виновных к ответственности;

одновременно внедрение указанных изменений не может преодолеть проблему выдачи фальшивых пресс-карт, которые используются для получения разрешений на оружие и для доступа на избирательные участки так называемых “титушек” или других заинтересованных лиц.

Несмотря на все злоупотребления со стороны недобросовестных организаций, на сегодняшний день редакционное удостоверение является единственным документом, который постоянно имеет при себе работник редакции, и именно это позволяет идентифицировать журналиста. Именно поэтому исключение этой нормы лишь усложнит защиту работников редакции, ведь перед руководителями редакций встанет вопрос, как обезопасить личность журналиста, когда он работает на месте чрезвычайных событий, митингах и акциях, в ночное время и других ситуациях, которые будут требовать немедленного реагирования правоохранителей в случае препятствованию профессиональной деятельности журналистов.

Подытоживая, мы считаем, что предложенный вариант решения проблемы ненадлежащего расследования преступлений против журналистской деятельности хоть и является шагом в правильном направлении попытки расширения круга лиц, которых будет охватывать норма, но не решает существующие проблемы и требует наработки более всеобъемлющих подходов. Такие подходы должны учитывать разнообразие правового статуса лиц, занимающихся профессиональной журналистской деятельностью. Они также должны принимать во внимание возможность внедрения в Украине единого стандарта профессиональных удостоверений журналистов, диалог о чем сегодня ведется отраслевыми организациями и журналистами.

В этой связи, мы предлагаем:

авторам законопроекта – отозвать его из Верховной Рады Украины и не включать в повестку дня очередной сессии;

комитетам Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и свободы слова привлечь медийные общественные и профессиональные журналистские организации к более широкому диалогу с целью проработки возможности внесения изменений в примечание ст. 345-1 УК Украины в определении понятия лиц, на которые распространяются нормы законодательства в сфере защиты журналистов.

Это обращение открыто для подписания другими организациями, медиа и независимыми журналистами.

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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