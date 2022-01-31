Смольный не поддерживает бизнес по переработке полезных изделий из вторсырья

Одна из причин провала мусорной реформы в Петербурге – неспособность Смольного создать эффективную переработку отходов. Город не строит мусороперерабатывающие заводы (МПЗ), отказывается сотрудничать с предприятиями, работающими со вторсырьем, отметил глава «Зеленого фронта» Сергей Виноградов.

Эколог прокомментировал одну из главных проблем Северной столицы. Он отметил, что сейчас город отправляет отходы на полигоны Ленобласти, однако в скором времени все они закроются. В то же время новый регоператор не торопится строить МПЗ. Куда в таком случае «Невский экологический оператор» будет увозить мусор – неизвестно.

Также Виноградов обратил внимание на то, что Смольный не поддерживает предпринимателей, работающих с вторсырьем.

«Я был на конференции, там плакал аж сотрудник, они делают пластмассовые трубы для домов и подобного, они делают это из вторичного сырья, и они просили город их взять на подряд, чтобы город им дал госзаказ, но город им ничего не дал», – сообщил эксперт.

По мнению эколога, для налаженной работы необходимо создать эффективную систему переработки: сортировку мусора, извлечение сырья и его отправку на различные предприятия. В случае последнего Смольный обязан организовывать торги.

«Пока этого не будет, никому это вторичное сырье будет не нужно. В нем есть потребность в маленьких объемах. Она и так получается. А в больших никому не надо. Даже если мы будем делать вторичку. Потому что изделие из пластмассы проще сделать из крошки, которую привезут, чем из вторички, из вторички дороже будет. Но ничего не делается, этой стратегии мы не видим», – отметил Виноградов.

Не так давно в Северной столице приостановили деятельность МПБО-2. С тех пор переработкой отходов занимаются частные предприятия, чего явно недостаточно, считают эксперты. Они отметили, что такие организации не могут работать сообща. К тому же эта сфера находится только на начальном этапе и практически не поддерживается властями. Для подобных организаций нет никаких льгот или субсидий.

Ранее специалисты отметили, что Северной столице необходимо построить свои мусороперерабатывающие заводы. Уже существующие предприятия не способны справиться с большой нагрузкой.