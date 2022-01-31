 

Рабочих из Узбекистана решили привлечь на работу в российском агропроме

31.01.2022, 17:04, Новости дня
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Минсельхоз РФ направил властям Узбекистана запрос о привлечении граждан страны на российские агропромышленные предприятия, проект будет запущен в феврале.

«Мы сейчас от них ждем число людей, чтобы они заявку дали и требования», –  приводит РИА «Новости» комментарий представителя Агентства по внешней трудовой миграции.

Желающие получить работу должны предъявить специальную медкарту для допуска на предприятия по переработке пищевых продуктов.

«На следующей неделе уже будет более конкретная информация, в феврале, думаю, будет уже запущен и этот проект», – добавил собеседник.

Напомним, Минсельхоз решил привезти рабочих из Узбекистана для решения проблемы дефицита рабочих в агропромышленном комплексе. Интерес больше остальных проявили птицеводческие компании.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках пилотного проекта в Россию из Узбекистана приедут 10 тыс. человек для работы на стройках.



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