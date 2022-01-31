В НОМ заявили об отсутствии нарушений на местных выборах

В воскресенье в республиках Крым и Саха (Якутия), Краснодарском и Красноярском краях, а также в Вологодской области прошли местные выборы, по данным региональных экспертов НОМ, голосование по всем кампаниям было организовано на хорошем уровне, жалоб на серьезные нарушения не поступало.

В абсолютном большинстве замещаемых мест победили кандидаты от партии «Единая Россия», в одном случае большинство голосов избирателей набрал представитель «Справедливой РФ – За правду». По данным региональных экспертов НОМ, лишь в Краснодарском крае имели место сообщения о проблемах на участках, которые после проверки экспертами не получили подтверждения, в остальных регионах жалоб на серьезные нарушения не поступало, говорится на сайте НОМ.

В Крыму довыборы депутатов Песчановского сельского совета Бахчисарайского района второго созыва по Песчановскому десятимандатному избирательному округу завершились победой трех кандидатов от партии «Единая Россия» и одного самовыдвиженца.

«Общественные наблюдатели работали добросовестно. Нарушений мы не зафиксировали. В Крыму на всех уровнях явное преимущество имеет партия «Единая Россия». На выборах в Госсовет эсеры и коммунисты еще пытаются конкурировать, а на всех остальных уровнях они ведут себя достаточно пассивно», – отметил председатель общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

Доктор политических наук, директор Крымского филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Владимир Узунов отмечает, что доверие к партии со стороны избирателей в Республике действительно высокое.

В Республике Саха большинство голосов на выборах главы Момского района набирает кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Аммосов. За него проголосовало 71,49% избирателей. Явка на выборах составила 54,79% избирателей.

«Выборы прошли в обстановке гласности и открытости, на всех семи избирательных участках контроль за ходом голосования осуществляли представители кандидатов и наблюдатели от Общественной палаты региона. Также присутствовали члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенные кандидатами. Жалоб на нарушение избирательного законодательства не зафиксировано. Избирательными комиссиями было обеспечено неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм», – подвел итоги мониторинга дня голосования член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Николай Барамыгин.

В Краснодарском крае на досрочных выборах главы Джубгского городского поселения Туапсинского района победил кандидат от партии «Единая Россия» Николай Извеков, набравший 1545 голосов избирателей (57,56% голосов).

На избирательных участках муниципалитета присутствовали наблюдатели от Общественной палаты региона, кандидатов и политических партий, а также представители СМИ.

По оценке наблюдателей от Общественной палаты Кубани, выборы прошли в штатном режиме: жалоб на серьезные нарушения избирательного законодательства не поступало, а все спорные ситуации носили провокационный характер либо были вызваны недостаточным знанием избирательного законодательства.

Экспертное сопровождение выборов на месте проводили члены мониторинговой группы СПЧ при губернаторе Краснодарского края.

Как таковых, грубых нарушений членами рабочей мониторинговой группы Совета не выявлено, но в поле их внимания попали жалобы и заявления о возможных нарушениях избирательного законодательства, поступившие в УИК.

В Красноярском крае депутатами Маганского сельского Совета депутатов Березовского района шестого созыва по итогам выборов становятся пять кандидатов от партии «Единая Россия».

«В день голосования на избирательных участках присутствовали 8 наблюдателей (от партии «Единая Россия» – 7 человек, от ЛДПР – 1), 3 члена участковых избирательных комиссий комиссии с правом совещательного голоса (от ЛДПР), а также кандидаты», – рассказала председатель Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская.

В Вологодской области на досрочных выборах главы Усть-Алексеевского сельского поселения Великоустюгского муниципального района победил кандидат от партии «Единая Россия» Д. Офицеров, получивший 58% голосов избирателей. В выборах приняли участие 63.9% зарегистрированных избирателей.

В борьбе за пост главы Чебсарского сельского поселения одержала победу Ю. Кузнецова, представитель партии «Справедливая РФ – За правду» (78,21% голосов). Итоговая явка составила 28,32% избирателей.