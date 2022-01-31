Мнения: Прибалтика стонет от счетов за коммуналку

В 20-е числа каждого месяца в почтовый ящик всех жителей свободной европейской Латвии приходит счёт. Счёт за коммунальные услуги (тепло, газ, электричество и пр.). В этот день все жители свободной европейской Латвии дрожащими руками разворачивают судьбоносную бумажку. Вот и я вчера её развернул.

В 20-е числа каждого месяца в почтовый ящик всех жителей свободной европейской Латвии приходит счёт. Счёт за коммунальные услуги (тепло, газ, электричество и пр.). В этот день все жители свободной европейской Латвии дрожащими руками разворачивают судьбоносную бумажку. Вот и я вчера её развернул.

Твою ж мать! 153,23 евро! Ровно год назад тот же самый счёт за декабрь у меня был – 95 евро. Для россиян, не знающих, что такое евро, рассказываю: один евро – это сейчас по курсу 87 рублей. То есть, год назад ежемесячное проживание в моей квартире мне обходилось в 8300 рублей, а сейчас уже обошлось в 13300 рублей.

Для справки: моя квартира – совсем не особняк в два этажа. Обычная холостяцкая берложка советской постройки площадью 34 кв. м. в обычном спальном районе. Скан моего счёта прилагается в качестве иллюстрации.

Для тех, кто не понимает латышского языка (а таких на Земном шаре уже больше 7,752 млрд. народу) расшифрую отдельные графы моего счёта. Итак: 24,89 евро (2175 руб.) – это плата за «обслуживание» – мытьё подъездов и уборка снега у подъезда. Короче – зарплата дворника и его начальства. 12,54 евро (1130 руб.) – это накопление на будущий капитальный ремонт дома. Лет за 50 накопится, крышу починят, я надеюсь. 7,05 евро (600 руб.) – потребление воды. Я не держу бассейна в своей квартире, воду потребляю экономно. За декабрь я её пролил всего 3,7 куб. м. Почему ж так дорого? А дело в том, что цена простой воды из водопровода у нас – 1,59 евро за куб (140 руб.).

1,78 евро (150 руб.) – забавная цифра. Она значит разницу между суммой показателей всех счётчиков в доме и счётчиком общего потребления на весь дом. То есть, либо где-то течёт, либо кто-то ворует воду. Эту разницу в Латвии делят на каждую квартиру пропорционально и прибавляют к счетам. Прикольно, что разница между моим счётчиком и общим – 25%. Вроде, нигде в доме протечек нет, значит, кто-то ворует.

Крутая цифра: 37,65 евро (3300 руб.) – электроэнергия, потреблённая мною за месяц. Я не майню у себя в квартире биткоины, и светильники у меня ледовские – экономные. Но цена одного КВтч у нас в Латвии – 32 евроцента (28 руб.). Иногда я интересуюсь российскими ценами, мне Гугл выбрасывает что-то типа 3 руб. за киловатт – ночной тариф и 5 руб. киловатт дневной. То есть в 8-10 раз ниже, чем в Латвии. Завидую чёрной завистью.

4,95 евро (430 руб.) – «нагревание воды». Это за то, что я потребил в течение месяца 1 кубометр горячей воды – сто вёдер. Я не лью горячую воду направо-налево. Душ принимаю прохладный и недолго. Под холодным душем долго не выстоишь. 7,48 евро (650 руб.) – «циркуляция горячей воды». Это вообще выше моего понимания. То есть, горячей воды я за месяц потребляю на 430 руб. а за то, что она у меня просто «циркулирует» по водопроводу, я плачу ещё 650 руб. Я её, эту горячую воду, ощущаю только в полотенцесушителе. Ну, так у нас в европах уж заведено, не поспоришь.

Барабанная дробь: 58,70 евро (5100 руб.) – отопление! И это в довольно тёплом в этом году декабре. У нас в Латвии в прошлом декабре температура редко опускалась ниже нуля. Но 1,8 евро (160 руб.) за отопление одного, вернее, каждого квадратного метра квартиры уже накапало. Россияне, следите за руками: отопление одного квадратного метра квартиры в Латвии в месяц, когда за окном совсем ещё не холодно (около нуля), стоит 160 руб. за квадратный метр той самой квартиры. А когда вдарит мороз, вы эту цифру можете смело умножать на два. Или на три.

Так я ещё – именинник на этом празднике жизни! Во-первых, у меня реально маленькая квартирка. А во-вторых, что главное, я не поддался на уговоры «биржевых» продавцов тепловой и электроэнергии. Я консервативно остался на тарифах больших государственных продавцов энергии. Как в воду (горячую) глядел! В чём подвох: несколько лет назад богоспасаемая Европа приняла изменения в законы, которые позволили вписаться в рынок тепловой и электрической энергии частным посредникам. Идея была такая: долой монополистов на рынке энергии! Пусть каждый желающий сможет покупать энергию на «бирже», а потом перепродавать её конечным потребителям. Типа, рынок все отрегулирует! И начался бум в среде маленьких посредников. В энергетический рынок вписались все кому не лень, вплоть до интернет-провайдеров. Нет, это не значило, что интернет-провайдеры стали поставлять горячую воду и электроэнергию по СМС. Трубы и провода – казённые, как и были. Просто они стали играть на энергетических «биржах», вытягивая там самые низкие цены, и, набавляя свой процент, продавать ресурсы всем желающим накупить на грош пятаков.

Длилось это недолго. Ровно столько, чтобы мелкие спекулянты энергией заманили к себе обширную клиентуру. Тем более, что в позапрошлом, 2020-м «ковидном» году, цены на нефть-газ-электричество и прочее тёплое рекордно рухнули. И вот теперь наступил «гамбурский счёт». Газ на спотовых биржах скачет, как заяц, в диапазоне 1000-2000 долларов за тыс. куб. м. А не 100-150 долларов, как было два года назад. И не 250-300 долларов для крупных госкорпораций, заключивших с Россией долгосрочные договоры. Мелкие «провайдеры» электричества-тепла огорчили полгода назад своих клиентов до невозможности.

Мой «Фейсбук» заполнен стонами:

Пишет Алла: ой, божечки-божечки! В прошлом году я за свою 74-метровую квартиру платила 180 евро, а сейчас пришел счёт на 470. Пишет Саша: мы в прошлом году платили за электричество-тепло своего дома 210 евро, а сейчас пришел счёт – 650. Это же в три+ раза больше! Как дальше жить? Ну, таки да. В замерзающей Европе, где «зелёные» до сих пор не разрешают запустить трубу «Северного потока – 2», будет именно то самое: ой, божечки-божечки! С одной стороны – «зеленые», с другой – хитропопые «провайдеры» энергетического товара, к которому они не имеют никакого отношения, кроме развесёлых интернет-продаж. Спекулянты, как это было принято говорить в СССР. Что с них возьмёшь?

А идея-то была хорошая. Дескать, рынок всё отрегулирует, цены снизятся, и будет всем счастье. Отрегулировал, ага.

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