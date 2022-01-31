Петербуржцы возмущены халатной уборкой снега коммунальщиков
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Жители Северной столицы продолжают жаловаться на коммунальщиков, которые после обильных осадков не чистят город. Автомобилисты начали сообщать, что сотрудники сферы ЖКХ «кучкуют» сугробы на придомовых территориях и создают помехи для движения.
Пожилые жильцы дома №158 по улице Седова в Невском районе не могут сами посещать магазины и просто гулять из-за образовавшейся в пешеходных зонах наледи, припорошенной снегом. На Тихорецком проспекте коммунальщики работают по принципу «и так сойдет».
Смольный под руководством губернатора Александра Беглова с начала зимы подвергается критике со стороны горожан. Люди недовольны халатной уборкой снега, но чиновники не спешат исправлять ситуацию.
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