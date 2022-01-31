Петербуржцы возмущены халатной уборкой снега коммунальщиков

Жители Северной столицы продолжают жаловаться на коммунальщиков, которые после обильных осадков не чистят город. Автомобилисты начали сообщать, что сотрудники сферы ЖКХ «кучкуют» сугробы на придомовых территориях и создают помехи для движения.

Пожилые жильцы дома №158 по улице Седова в Невском районе не могут сами посещать магазины и просто гулять из-за образовавшейся в пешеходных зонах наледи, припорошенной снегом. На Тихорецком проспекте коммунальщики работают по принципу «и так сойдет».

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова с начала зимы подвергается критике со стороны горожан. Люди недовольны халатной уборкой снега, но чиновники не спешат исправлять ситуацию.