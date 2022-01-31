 

Компания Apple переманивает специалистов из Microsoft для создания игровой консоли

31.01.2022, 16:32, Новости дня
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Сразу отметим, что данная информация пока не получила никаких официальных подтверждений. Однако в Интернете ходят упорные слухи о том, что компания Apple занята проектированием собственной модели игровой консоли, которая должна составить конкуренцию Xbox.

И самая главная новость состоит в том, что «Яблочная» компания переманивает для этого инженеров из Microsoft, ранее занимавшихся именно разработкой Xbox.

Такие слухи появились в прошлом году. Поначалу эксперты не обращали на них внимание. Но так как оба гиганта индустрии электроники хранят стоическое молчание, специалисты полагают, что распространяемая в сети информация небезосновательна. Так сказать, дыма без огня не бывает.



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