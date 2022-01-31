Эксперты прогнозируют скорое окончание дефицита смартфонов и снижение цен

Напомним, что рынок смартфонов и других электронных гаджетов начало лихорадить еще в позапрошлом году. Сначала карантинные ограничения по всему миру и срыв поставок привели к острому дефициту комплектующих, а затем сократилось и производство самих смартфонов.

В результате образовался новый дефицит, который привел к росту цен на готовые электронные устройства. Однако, по мнению специалистов, вскоре ситуация изменится к лучшему. По крайней мере, покупатели это почувствуют.

Специалисты компании Canalys провели анализ состояния мирового рынка и пришли к выводу, что дефицит вскоре рассосется. Это приведет в образованию остатков на складах. Смартфоны, скорее всего, начнут распродавать со скидками, а сами производители сделают упор на выпуск гаджетов нижнего и среднего ценового сегмента.