 

Эксперты прогнозируют скорое окончание дефицита смартфонов и снижение цен

31.01.2022, 16:32, Новости дня
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Напомним, что рынок смартфонов и других электронных гаджетов начало лихорадить еще в позапрошлом году. Сначала карантинные ограничения по всему миру и срыв поставок привели к острому дефициту комплектующих, а затем сократилось и производство самих смартфонов.

 В результате образовался новый дефицит, который привел к росту цен на готовые электронные устройства. Однако, по мнению специалистов, вскоре ситуация изменится к лучшему. По крайней мере, покупатели это почувствуют.

Специалисты компании Canalys провели анализ состояния мирового рынка и пришли к выводу, что дефицит вскоре рассосется. Это приведет в образованию остатков на складах. Смартфоны, скорее всего, начнут распродавать со скидками, а сами производители сделают упор на выпуск гаджетов нижнего и среднего ценового сегмента.



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