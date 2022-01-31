Суд отклонил апелляцию Booking о законности штрафа в 1,3 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о наложении на агрегатор отелей Booking оборотного штрафа в размере более 1,3 млрд рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.

Из данных картотеки арбитражных дел следует, что апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу нидерландской компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. ФАС ранее отмечала, что для гостиниц условие о паритете означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж – агрегаторах, поисковиках, турагентствах, на собственных сайтах – ниже, чем на агрегаторе Booking.com», передает РИА «Новости».

Как известно, в ноябре арбитражный суд Москвы отклонил заявление Booking.com, которая просила отменить или изменить постановление ФАС от 27 августа 2021 года, снизив размер штрафа. По мнению Booking.com, правомерный размер штрафа мог бы составлять 150 млн рублей.

Так, по словам представителя Booking.com, при определении суммы штрафа ФАС учитывала общемировую выручку компании, применив диапазон оборотного штрафа от 1% до 15% (в данном деле – 11,5%), а не от 0,3% до 3%, как должна была. При этом заявитель отметил, что ведомство не учло смягчающие обстоятельства, в частности, сотрудничество компании с ФАС и представление всей информации. Он подчеркнул, что своими действиями компания не причинила никому убытков и не извлекла за их счет для себя никакой выгоды.

Представитель ФАС в свою очередь заявил, что информацию компания представляла по запросам службы, что не может быть признано содействием антимонопольному разбирательству. Юрист также отметил, что до вынесения оспариваемого постановления Booking.com проигнорировал два предупреждения ФАС. А по словам ответчика, штраф был рассчитан исходя из выручки только на российском рынке, где произошло правонарушение, при этом диапазон от 1% до 15% выбран правомерно. Первая инстанция согласилась с доводами ответчика.

Ранее сообщалось, что суд подтвердил выводы ФАС о незаконных действиях Booking.com. Также суд отклонил апелляцию сервиса по делу о незаконных действиях с ценами.

Сообщалось, что Booking.com в 2018 году заработал в РФ 11,3 млрд рублей.