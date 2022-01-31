 

“И Зеленский будет просто хромой уткой”. Разумков сомневается, что “Слуга народа” попадет в коалицию в следующем парламенте

31.01.2022, 16:10, Новости дня
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“Я вообще не уверен, попадет ли “Слуга народа” в коалицию следующего парламента или нет. И [президент Владимир] Зеленский будет просто хромой уткой. И тогда, скорее всего, будут досрочные президентские выборы”, – сказал Разумков.

Он считает маловероятным вариант досрочного прекращения полномочий нынешнего парламента президентом, несмотря на то, что уже сейчас у монобольшинства не всегда хватает голосов для принятия законов и постановлений. 

“Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет абсолютно другую фракцию, очень незначительную, по сравнению с той, которая есть сегодня… Он будет упираться и держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте”, – заявил нардеп. 

На сегодня формальных оснований для досрочного прекращения полномочий парламента нет, признал Разумков. 

“Я думаю, что президент будет держаться до последнего. Объявить досрочные выборы для него – смерти подобно. Знаете, это как у Кощея в сказке, последний этап – разбить яйцо.

Контекст:

“Хромая утка” – в американском политическом сленге прозвище президента США, который должен покинуть свой пост в результате проигрыша очередных выборов или исчерпания своего права выдвигать на них свою кандидатуру. Может означать также вообще политика, которому более не суждено переизбраться.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году. 

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, “Слуга народа” получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. К концу года фракции было 248 нардепов, сейчас – 242.

“Украинская правда” писала, что, хотя формально монобольшинство существует, фактическое его существование после создания объединения “Разумная политика” “оказалось под вопросом. Из-за этого фракции “Слуга народа” для голосования по важным законопроектам необходимо постоянно согласовывать позиции с группами “Довіра” и “За майбутнє”. 

Издание отмечало, что из-за конфликта президента Владимира Зеленского с миллиардером Ринатом Ахметовым работа его фракции с этими группами может очень усложниться. 

В то же время глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия считает крайне маловероятным распад монокоалиции и еще менее возможными – менее 1% вероятности – досрочные перевыборы парламента. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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