 

Компания близкого к Коломойскому нардепа получит из бюджета еще 1 млрд грн – СМИ

31.01.2022, 16:10, Новости дня
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“Кроме компании нардепа Лабазюка, в тендере участвовали еще две компании. “Хмельницкое ШБУ-56” получило государственный заказ, предложив цену только на 0,2% ниже конкурента. Лабазюк стал официальным владельцем “Хмельницкого ШБУ-56” 19 января 2022 года. До этого компания была оформлена на других физлиц, однако по утверждению СМИ контролировалась Лабазюком. Компания заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, увеличив выручку в два раза. Для сравнения, в 2020 году “Хмельницкое ШБУ-56″ получило с бюджета на строительство дорог 2,74 млрд грн”, – сказано в сообщении “РБК-Украина”. 

Агентство писало, что Лабазюк оформил контроль над подрядчиком “Укравтодора” путем покупки 100% ООО “Сток Центр”, которое владеет 99,95% “Хмельницкого ДСУ-56”

“Напомним, депутатская группа “За майбутнє” контролируется Игорем Палицей – бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции “Слуга народа” в парламенте”, – отмечали журналисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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