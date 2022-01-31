 

Последнее обновление в iPhone 13 обеспечит стабильную поддержку 120 Гц на экранах

31.01.2022, 15:46, Новости дня
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Ранее пользователи жаловались на то, что объявленная частота смены кадров в 120 Гц поддерживалась на iPhone 13 только в отдельных приложениях. Это удивляло и возмущало, так как смартфон относится к самой свежей линейке, а частота обновления картинки – один из ключевых показателей при выборе гаджета.

Как стало известно, ответственными за сбой оказались дисплеи, выпущенные под маркой ProMotion. Именно из стали устанавливать в самые дорогие версии iPhone 13 Pro, а также в iPhone 13 Pro Max.

Проблема оказалась на уровне прошивки, то есть несоответствия используемой операционной системе. Однако Apple уже внесла исправления в iOS 15.4. Теперь показатель 120 Гц должен достигаться со всеми приложениями и всеми моделями экранов, утверждает разработчик. Но пользователям нужно установить пакет обновлений.



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