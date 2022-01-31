Джонсон запланировал телефонную беседу с Путиным

Британский премьер Борис Джонсон намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в британской канцелярии.

1 февраля Джонсон планирует отправиться на Украину, там он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Вместе с ним туда поедет министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Предыдущая телефонная беседа Путина и Джонсона проходила в декабре. Глава российского государства указывал британскому премьеру на несколько примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений.