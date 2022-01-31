“Великий Вова Завадюк”. Муж судьи “Танцев со звездами” Кухар обратился к продюсеру шоу с личной просьбой

“Великий Вова Завадюк, возьми меня, – обратился к продюсеру проекта Стоянов. – Почему бы и нет?”

Он подчеркнул, что является профессиональным танцором.

ВИДЕОВидео: AGASI / YouTube

Контекст:

Стоянов танцует балетные партии в паре со своей женой, примой-балериной Екатериной Кухар. Их первым совместным спектаклем на сцене Национальной оперы Украины стал балет “Щелкунчик” в 2006 году. В настоящее время артисты исполняют главные роли в большинстве репертуарных спектаклей Национальной оперы Украины.

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. В 2014 году пара обвенчалась в церкви. Супруги воспитывают двоих детей.

С 2017 года Кухар является судьей шоу “Танцы со звездами”. Последний на данный момент сезон завершился 29 ноября 2021 года.

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