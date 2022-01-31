На телеканале “Рада” сообщили, что девушка, “ненавидящая украинский”, у них официально не работала и предположили, что видео постановочное – СМИ

“Несколько дней она работала гостевым редактором на продакшн, который запускал канал. Но официально на работу ее никто не брал. Ни на канал, ни на продакшн. В трудовых отношениях с нами она не состояла”, – рассказал источник.

Другой сотрудник “”Рады” в комментарии Telegram-каналу предположил, что видео с Шишкиной было постановкой.

“Не исключаю, что девушку попросили сказать на камеру что-то плохое про украинский язык. Затем попросили извиниться и выложили видео, показав какие они крутые борцы с “украинофобами”. Ну заодно и “Раду” мочканули”, – сказал он.

Контекст:

30 января активист Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором якобы сотрудница государственного телеканала “Рада” Полина Шишкина заявила, что ненавидит украинский язык и считает неудачным дизайн украинского флага. Вскоре девушка извинилась, подчеркнув, что она – дочь участника АТО и не имела права на подобные высказывания.

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