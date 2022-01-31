Следователи начали проверку после сообщений о нападении пациента на медработника в Саратове

В Саратове следователи начали проверку сообщений о нападении больного на сотрудника скорой помощи, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Согласно данным, размещенным в СМИ, 30 января 2022 года примерно в 17.50 (16.50 мск) при транспортировке пациента бригадой скорой медицинской помощи в ГКБ №5 мужчина, находясь в машине скорой помощи, нанес медику телесные повреждения… По данному факту организована доследственная проверка», – сообщается на сайте ведомства.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи дадут объективную юридическую оценку действиям напавшего на сотрудника медицинской службы.

Ранее в январе в Саратовской области отправили под суд напавшего на врача травмпункта 31-летнего пациента.