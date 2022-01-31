 

Подозреваемого в убийстве «Мисс Кузбасс – 2010» супруга арестовали в Москве

31.01.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд Москвы заключил под стражу на два месяца экс-сотрудника Московского метрополитена Александра Попова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены, «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожниковой, сообщили в суде.

«Судом в отношении Попова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что бывший глава Центрального района Новокузнецка и экс-сотрудник Московского метрополитена Александр Попов сознался в убийстве и расчленении собственной супруги.

Он публиковал от ее имени посты о зарубежных путешествиях. По этой «версии событий», женщина якобы заболела коронавирусом в госпитале в ЮАР. Правоохранители установили, что жена Попова не уезжала из России, а в день пропажи телефон был у ее мужа. Попов написал явку с повинной, и сообщил, что они поссорились, тогда он убил ее, расчленил и выбросил в реку.

В 2007 году жительница Новокузнецка Ксения Сапожкова дошла до финала, а в 2010-м одержала победу в конкурсе «Мисс Кузбасс», когда ей было 19 лет. В 2011 году она решила побороться за звание «Мисс Россия», но не выиграла.

В 2010 году победительница регионального конкурса красоты работала в одном из модельных агентств Новокузнецка, выступала на многих показах, в том числе и на неделе моды в Сеуле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Пушков объяснил решение посольства США остановить выдачу виз россиянам

06.04 / «Скопинский маньяк» объявил о запрете на общение со СМИ

27.07 / «Ковидный пузырь» лопнул – на Играх в Токио выявляют всё больше заражённых

16.07 / В мире: Место белорусского Батьки может занять незнакомка

21.05 / EMA не рекомендует вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca тем, у кого после первой появились тромбы

25.08 / Назвавшего женщин в гражданском браке проститутками протоиерея сняли с поста главы комиссии по семье

04.09 / “Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое”. В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике

17.01 / Возвращение Навального. Онлайн-репортаж

29.09 / Степанакерт зафиксировал применение F-16 в Карабахе

23.01 / Кулеба: Крымская платформа является огромным раздражителем для России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика