Подозреваемого в убийстве «Мисс Кузбасс – 2010» супруга арестовали в Москве

Суд Москвы заключил под стражу на два месяца экс-сотрудника Московского метрополитена Александра Попова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены, «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожниковой, сообщили в суде.

«Судом в отношении Попова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что бывший глава Центрального района Новокузнецка и экс-сотрудник Московского метрополитена Александр Попов сознался в убийстве и расчленении собственной супруги.

Он публиковал от ее имени посты о зарубежных путешествиях. По этой «версии событий», женщина якобы заболела коронавирусом в госпитале в ЮАР. Правоохранители установили, что жена Попова не уезжала из России, а в день пропажи телефон был у ее мужа. Попов написал явку с повинной, и сообщил, что они поссорились, тогда он убил ее, расчленил и выбросил в реку.

В 2007 году жительница Новокузнецка Ксения Сапожкова дошла до финала, а в 2010-м одержала победу в конкурсе «Мисс Кузбасс», когда ей было 19 лет. В 2011 году она решила побороться за звание «Мисс Россия», но не выиграла.

В 2010 году победительница регионального конкурса красоты работала в одном из модельных агентств Новокузнецка, выступала на многих показах, в том числе и на неделе моды в Сеуле.