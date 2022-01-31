Россия запретила поставку птицы из Молдавии

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз птицы и птицеводческой продукции из Молдавии, ограничения связаны со вспышкой птичьего гриппа в республике.

«В связи с ухудшением на территории Молдовы эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 1 февраля 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Молдовы», – цитирует РИА «Новости» указ ведомства.

Под ограничения попали живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям кодекса здоровья наземных животных международного эпизоотического бюро, МЭБ).

Также запрещены поставки кормов и большинства кормовых добавок для птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Транзит по территории РФ живой птицы из Молдавии также ограничен, отметили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продукции из нескольких неблагополучных по гриппу птиц стран Евросоюза.