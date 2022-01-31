 

Россия запретила поставку птицы из Молдавии

31.01.2022, 13:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз птицы и птицеводческой продукции из Молдавии, ограничения связаны со вспышкой птичьего гриппа в республике.

«В связи с ухудшением на территории Молдовы эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 1 февраля 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Молдовы», – цитирует РИА «Новости» указ ведомства.

Под ограничения попали живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям кодекса здоровья наземных животных международного эпизоотического бюро, МЭБ).

Также запрещены поставки кормов и большинства кормовых добавок для птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Транзит по территории РФ живой птицы из Молдавии также ограничен, отметили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продукции из нескольких неблагополучных по гриппу птиц стран Евросоюза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / “Ощущение того, что реализуют киношный сценарий”. Береза прокомментировал покушение на Шефира

30.11 / «Пан или пропал» — ЕС и Великобритания предпримут последнюю попытку избежать жёсткого брексита

17.10 / Украина – четвертая в Европе по числу новых случаев COVID-19, в мире – между Индией и Бразилией

16.07 / В Twitter объяснили массовый взлом аккаунтов знаменитостей

09.08 / Кроссовер Volkswagen Tharu признали бестселлером марки

13.11 / Создан экзокостюм с мгновенной адаптацией

05.04 / Военные учения НАТО по стрельбе из танков и бронетехники начались в Латвии

14.04 / Звезду Fox News обвинили в расизме и потребовали увольнения

07.08 / “Курс на очернение России”. В МИД РФ прокомментировали доклад Госдепа США об “основах российской пропаганды”

15.12 / Экс-полицейских отдали под суд за попытку хищения 7 млн рублей в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика