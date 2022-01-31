Актера Бориса Щербакова повторно госпитализировали с коронавирусом

Народный артист России, советский и российский актер Борис Щербаков вновь госпитализирован с коронавирусом, он останется в больнице еще на пару дней, сообщила супруга артиста Татьяна Бронзова.

По ее словам, сейчас Щербаков чувствует себя лучше, а недавно пройденный тест дал отрицательный результат, передает РИА «Новости».

«Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат. Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный», – уточнила супруга актера.

Она отметила, Щербаков еще несколько дней проведет под присмотром врачей. Она связывает быстрое выздоровление с пройденной ревакцинацией.

«Хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только», – отметила Бронзова.

В интервью «Пятому каналу» Бронзова раскрыла подробности госпитализации мужа. По ее словам, Щербаков был на съемках в Ростове-на-Дону и, вероятно, в самолете подхватил коронавирус.

«Прилетел, на следующий день у него слабость, температура 35,2 была, насморк, недомогание, сделали тест. Тест оказался положительный. Его забрали в больницу», – поделилась она.

Также супруга актера рассказала, что Щербаков постепенно идет на поправку, актера выпишут уже через пару дней.

«Совсем недавно ревакцинировали, в декабре. Антитела подтвердили. Вчера был отрицательный тест. Антитела победили. Ждем выписки. Сейчас еще под наблюдением врачей. Думаю, дня два, и выпишут», – добавила Татьяна.

Напомним, что в октябре Щербаков был госпитализирован с пневмонией.

Борис Щербаков – актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда № 17» (2013) и других. Щербакову 71 год.