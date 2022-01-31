“Вешались на него”. Васильева обвинила в проституции жертв осужденного за домогательства и изнасилование Вайнштейна

“Пользовались они им. Они бегали за ним. Мне искренне жаль этого человека. Они вешались на него, чтобы получить роли. Кто виноват в этом? Он? И потом они все его стали мочить, дружно. Только потому что стало можно. Потому что он уже был им не нужен. А тут можно было хайпануть, еще и заработать хорошо. Это они неприлично себя ведут. Вот это проституция – сначала добиваться от него своего, а потом растоптать”, – заявила она.

По словам Васильевой, ей для продвижения в карьере приходилось “благодарить” режиссеров.

“Меня это не обижало. Я слишком хотела быть актрисой”, – заявила она, отметив, что лично не знает никого из знаменитых актрис, которым бы не пришлось это делать.

“В вашем поколении все актрисы получали роли только через благодарность режиссеру?”, – уточнила ведущая.

“Для того, чтобы получать роль, надо еще сделаться музой художника, чтобы ты его вдохновляла”, – ответила Васильева.

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Контекст:

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

Васильева дважды была замужем: за актером Анатолием Васильевым, от которого родила сына Филиппа, которому сейчас 37 лет; вторым ее супругом был актер Георгий Мартиросян, от которого Васильева родила дочь Елизавету (сейчас ей 29 лет). Актриса не скрывает, что состояла в личных отношениях с режиссерами ради ролей.

Васильева внесена в базу сайта “Миротворец” за “сознательное нарушение государственной границы Украины”.

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