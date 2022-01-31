 

Уралец из мести поджег дом товарища

31.01.2022, 11:44, Новости дня
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Житель Пермского края в гостях у приятеля в отместку за обидную шутку решил поджечь его дом, сообщают СМИ со ссылкой на региональное УМВД.

Инцидент произошел в октябре 2021 года, 31-летний обвиняемый пришел вместе с девушкой в гости к знакомому, он тоже был с дамой, передают «Аргументы и факты».

В ходе застолья хозяин дома отпустил обидную шутку в адрес гостя, и тот задумал отомстить.

«Спустя некоторое время злоумышленник вышел в сени, увидел тряпку с пятнами от машинного масла, поджег ее и бросил на крыльцо, а потом пошел к себе домой», – пояснили в ведомстве.

Владелец дома и гости после начавшегося пожара выпрыгнули в окно. Огонь уничтожил дом целиком. Ущерб составил 700 тыс. рублей. Поджигатель вину признал, дело передали в суд.

В мае в городе Серов в Свердловской области местный житель в состоянии алкогольного опьянения провел стрим, в ходе которого поджег жилой дом, видеозапись трансляции опубликована в социальных сетях.



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