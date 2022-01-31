Официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно – Резников

“Новое правительство не изменило свою позицию по предоставлению именно военно-технической помощи Украине. Считаю несправедливым, что когда речь идет о достройке Северного потока – 2, официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно, скорее предоставить ей возможность защищаться. К огорчению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Русской Федерации. Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета “Газпрома”, возможно, в этом и заложен ответ”, – сказал министр.

По словам Резникова, Украина не ожидает подарков от Германии.

“Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать нужные нам средства защиты и оружия через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Это такой Amazon, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки. В NSPA есть наблюдательный совет, где каждая страна-партнер НАТО принимает решение по процедуре молчаливого согласия. В марте прошлого года Германия воспользовалась своим правом и письменно объявила о прекращении такой процедуры. Это не предоставление разрешения”, – рассказал он.

Резников также прокомментировал помощь от Германии в виде 5 тыс. касок для украинских военнослужащих. Он отметил, что Украина не просила в ФРГ шлемы.

“Мы точно не просили у них шлемы. Я думаю, они пытаются найти какой-нибудь вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом”, – сказал он.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом “нашему времени”, заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия “дает четкий сигнал”, что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

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