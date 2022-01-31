 

“Я не ожидала, Лешечка”. Сумская ответила Горбунову, который обматерил новый фильм с ее участием

31.01.2022, 11:38, Новости дня
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“Хочу сказать Леше, с которым я когда-то снималась в кино: “Я не ожидала, Лешечка, что ты, не посмотрев еще фильм, такое выдашь нам. Ну это Леша”, – заявила актриса.

ВИДЕОВидео: Неймовірна правда про зірок / YouTube
Контекст:

Главные роли в комедии “Любовь и блогеры” сыграли актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий. В фильме также снимались украинские блогеры и артисты Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свечкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха и другие.

Продюсерами ленты являются Евгений Таллер и Владимир Остапчук, режиссер картины – Дмитрий Голумбевский. Сценарий к фильму написал Алексей Приходько. Премьера фильма состоялась 20 января.

16 января Горбунов выложил в сеть ролик, в котором раскритиковал картину. “Кто за эту х…йню всю отвечать будет? Когда ответственность включится, бл…дь?! Блогерам советую посмотреть [российские фильмы] “Свингеры” и “Свингеры 2″. Я думаю, это примерно такого же качества кино и такого же качества актерское исполнение”,  – заявил он. Горбунов также обратился к продюсеру картины Евгению Таллеру с предложением рассказать ему, “что такое артисты”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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