 

Экс-глава ОБСЕ призвал страны Запада и Россию снизить градус риторики

31.01.2022, 10:58, Новости дня
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США, страны НАТО и РФ должны снизить агрессивную риторику, в том числе в СМИ, чтобы добиться прогресса на переговорах по безопасности, сообщил директор женевского Центра политики безопасности, бывший генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

«Мы видим кампании в СМИ с обеих сторон, которые представляют другую сторону как врага. И все это, как и бряцание оружием, явно не способствует созданию такого климата, который нам нужен сейчас для переговоров по очень сложным вопросам европейской безопасности», – передает РИА «Новости» слова Гремингера.

Эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо проявлять сдержанность.

«Я думаю, что сейчас нам нужна взаимная сдержанность в отношении сигналов, как военных, так и политических, а также уменьшение этой военной риторики и указания на другую сторону как на врага. Я думаю, необходимо как можно быстрее снизить уровень такой риторики, чтобы создать благоприятный климат для диалога», – сказал он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы РФ и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. РФ в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения РФ по безопасности.



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