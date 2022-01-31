На западе Германии застрелили двоих полицейских

Двое полицейских застрелены во время патрулирования в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии, сообщила полиция города Кайзерслаутерна.

Стрельба произошла во время проверки дорожного движения между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель. Злоумышленники открыли стрельбу, в результате чего двое полицейских получили смертельные ранения, передает ТАСС.

В полиции отметили, что обстоятельства происшествия выясняются, пока о преступниках ничего не известно.

По информации агентство DPA, в настоящее время ведется поиск преступников, один из них вооружен. Движение транспорта вблизи места происшествия перекрыто.

В июле замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя застрелили на парковке возле жилого дома, где он проживал.