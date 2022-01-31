 

«Единая Россия» анонсировала неделю приемов граждан по соцвопросам

31.01.2022, 10:58, Новости дня
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Партия «Единая Россия» с 31 января по 4 февраля проведет неделю приемов граждан по социальным вопросам: обращения рассмотрят депутаты всех уровней, сенаторы и представители профильных ведомств, сообщила председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Региональная неделя приемов – это не только возможность помочь, решить частные проблемы, но еще и получить обратную связь о том, как на местах реализуются меры социальной поддержки семей с детьми, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, насколько они эффективны и что еще нужно сделать, чтобы эту помощь и поддержку сделать доступнее, качественнее», – приводятся слова Кузнецовой на сайте ЕР.

В партии добавили, что из-за эпидемиологической обстановки в большинстве субъектов РФ приемы пройдут в заочных форматах: по телефону, посредством видео-конференц-связи, через соцсети. 

«По итогам мы внимательно проанализируем, какие проблемы удалось решить сразу, какие потребуют времени и дополнительного ресурса, а какие являются системными и их необходимо выносить на федеральный уровень», – отметила Кузнецова.

Общественные приемные председателя «Единой России» Дмитрия Медведева работают во всех регионах страны. С января 2017 года по декабрь 2021 года в приемные партии поступило более 6 млн обращений. Традиционно людей интересуют вопросы ЖКХ, лекарственного обеспечения, оформления документов, благоустройства территорий, ремонта дорог, получения льгот и пособий.



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