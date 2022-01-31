Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь

Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь, информирует Rzeczpospolita со ссылкой на министерство обороны Украины.

«Украинское военное ведомство информировало Rzeczpospolita о том, что Киев получил от польского министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи», – передает РИА «Новости» сообщение издание.

В интервью изданию министр обороны Украины Алексей Резников напрямую не подтвердил эту информацию, но заявил, что «важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить».

Несколько недель назад в зарубежных СМИ появились сообщения, что минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения как «часть усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства». Также спецназ должен был обеспечить безопасную эвакуацию канадских дипломатов.

В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.