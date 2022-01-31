 

В Украине 30 января получили прививку от коронавируса почти 21 тыс. человек

31.01.2022, 10:06, Новости дня
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Первую дозу получили 6524 человека, вторую дозу – 7653 человека, дополнительную дозу – 98 человек, бустерную дозу – 6708 человек. 

По данным Минздрава, прививки делали 400 мобильных бригад, 1 766 пунктов и 422 центра вакцинации.

Всего в стране с начала вакцинальной кампании получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса 15 324 673 человека. Получили две дозы – 14 619 487 человек, дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. В общей сложности сделано 30 300 581 прививка.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/306777794809777

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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