 

“После операции стал угасать”. Умер известный актер и сценарист Виктор Мережко

31.01.2022, 10:06, Новости дня
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Дочь актера, Мария Мережко, рассказала, что с середины января он находился в больнице в Санкт-Петербурге.

“Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Он стал задыхаться. Вероятно, это был коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдёт, обычная простуда. И занимался самолечением”, – рассказала она.

В больнице КТ показала поражение легких 90% и 95%. Врачам удалось снизить его до 65%.

По словам дочери актера, Мережко начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы, но у него внезапно отнялась нога.

“Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел”, – рассказала она.

Мережко пять лет назад перенес инсульт, но ему тогда удалось быстро восстановиться.

Контекст:

Виктор Мережко снимался в кино с 1969 года. Наиболее известные картины с его участием: “Если есть паруса”, “Прости”, “Нечистая сила”, “Дикий пляж”.

Он написал сценрии к картинам и сериалам “Полеты во сне и наяву”, “Если можешь, прости” “Уходя – уходи”, “Отставной козы барабанщик”, “Родня”, “Сонька–Золотая Ручка”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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