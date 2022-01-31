 

На трассе «Таврида» в Крыму столкнулись 10 автомобилей

31.01.2022, 9:28, Новости дня
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Десять автомобилей столкнулись утром в понедельник на одном из участков трассы «Таврида» в Бахчисарайском районе Крыма, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«Десять [автомобилей столкнулись], – сообщил источник ТАСС, отвечая на вопрос о ДТП. – Никто не пострадал, движение не перекрыто. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются». Представитель МВД уточнил, что столкновения произошли на участке трассы «Таврида» у села Глубокий Яр.

Как говорится в сообщении на сайте Упрдор «Тамань», обслуживающей трассу, «31 января в 08.30 на федеральной трассе А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь рядом с селом Глубокий яр (240 км) произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств». «В момент аварии видимость [была] хорошая, дорожное покрытие – мокрое, гололеда не было, температура воздуха – плюс 3 градуса.

Согласно датчикам ГЛОНАСС, которыми оборудована спецтехника подрядной организации, обработка покрытия противогололедными материалами была проведена заблаговременно. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации. По направлению в Севастополь движение осуществляется в штатном режиме», – информирует ведомство.

Напомним, в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что циклон принесет опасную погоду в Московскую, Брянскую, Калининградскую, Ленинградскую, Орловскую и Псковскую области, а также в Краснодарский край и Крым.



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