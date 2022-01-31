На выходных в Украине выявляли меньше заболевших COVID-19: 30 января обнаружили 22 тыс. случаев

Среди заболевших 2 865 детей и 337 медиков.

Выздоровело 4 346 человек, 78 заболевших умерло.

Больше всего заболевших, по данным Минздрава, во Львовской (2934) и Хмельницкой (2092) областях.

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Украина три дня подряд с 26 января обновляла рекорд заболевших в стране за сутки: 26 января это число составило 32,4 тыс, 27 января – 34,4 тыс., 28 января – 37,4 тыс. 29 января выявленная заболеваемость понизилась до 24,5 тыс.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 4 064 495 случаев болезни; 3 622 745 – выздоровления; летальных исходов – 100 203.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

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