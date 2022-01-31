 

Ставший символом преданности пес Дружок умер в Благовещенске

31.01.2022, 8:44, Новости дня
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В Амурской области умер пес Дружок, ставший символом преданности во время дальневосточного наводнения 2013 года, сообщила хозяйка собаки Елена Андреева.

«Дружок умер от старости, он прожил в нашей семье 17 лет», – рассказала она РИА «Новости».

Во время аномального паводка 2013 года, когда хозяев эвакуировали, собака вернулась охранять их дом в селе Владимировка Благовещенского района. Пес простоял по шею в воде всю ночь, пока его не забрали. Эта история принесла четвероногому охраннику всероссийскую известность.

Пес еще при жизни был увековечен в бронзе. В 2015 году памятник Дружку появился на набережной Амура в Благовещенске. Это одно из самых популярных мест в городе. Жители и гости амурской столицы любят фотографироваться с бронзовым псом.

На табличке, которая установлена на памятнике, указано: «Собака по кличке Дружок, ставшая во время наводнения 2013 года в Амурской области символом мужества, преданности, любви к дому и родине».



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