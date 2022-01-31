Россиянам напомнили, кому поднимут пенсии с февраля

В начале 2022 года пенсии проиндексировали на 5,9% – такое решение основано на прошлом прогнозе по инфляции, который составлял примерно 4%. Однако фактическая инфляция оказалась намного выше, поэтому власти приняли решение проиндексировать выплаты на 8,6%, рассказала кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией», – отметила экономист агентству «Прайм».

Кроме того, начиная с февраля, в РФ будут проиндексированы регулярные выплаты по инвалидности, а также для тех, кто работал ликвидаторами на Чернобыльской АЭС, для вдов погибших или умерших ветеранов ВОВ, также для ее участников и ветеранов боевых действий.

Сорокина добавила, что материнский капитал также вырастет на 8,4%, в соответствии с фактической инфляцией.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%.

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова заявила, что с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%. По ее словам, это повышение пройдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, так как в январе пенсии уже были повышены на 5,9%. Таким образом, за январь может быть произведена доплата – разница между 5,9% и 8,6%, отметила сенатор.