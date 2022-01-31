В Германии прошли акции протеста против войны в Украине

“Украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства”, – говорится в сообщении.

Акция называлась “У войны нет границ”.

https://www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin/posts/4857784914308893

Guten Tag from Berlin pic.twitter.com/fGILKfJvDO

— Serhiy Pishkovtsiy (@juscallmesergio) January 30, 2022

В комментариях к посту посольства живущие в Германии украинцы рассказали, что аналогичные акции прошли 29 и 30 января в Дрездене и Кельне, на 6 февраля запланирована акция в Мюнхене.

https://www.facebook.com/vsmalko/posts/5094403110612331

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

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