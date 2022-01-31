 

Мисс США-2019 нашли мертвой в Нью-Йорке

31.01.2022, 6:32, Новости дня
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Мисс США – 2019 Чесли Крист найдена мертвой в Нью-Йорке, сообщили источники The New York Post в полиции.

Как информирует издание, тело 30-летней победительницы конкурса красоты обнаружили в воскресенье утром у 60-этажного небоскреба. Крист жила на девятом этаже здания, но последний раз ее видели на 29-м этаже, передает РИА «Новости».

«Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла», – говорится в заявлении семьи Крист, которое приводит издание.

Незадолго до гибели Крист разместила свою фотографию в Instagram.

Напомним, в августе 2018 года несколько девушек из Нью-Йорка подали коллективный иск в суд на крупнейшие модельные агентства, обвинив работодателей в унижениях, вмешательстве в личную жизнь и нарушении условий контрактов.



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