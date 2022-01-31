 

Во Франции объяснили неконкурентоспособность экономики Украины

31.01.2022, 5:46, Новости дня
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Коррупция, «утечка мозгов» и молодых рабочих рук в Россию и на Запад, неспособность Киева привлекать инвестиции и отсутствие возможностей для модернизации делает украинскую промышленность неконкурентоспособной, считает профессор, доктор наук в Университете Сорбонны Микаэль Ламбер.

Как отметил эксперт, Украина, наравне с Молдавией и Суданом, стала жертвой одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Причиной этого, по его словам, стало то, что в экономическом плане страна лишена необходимых рычагов для модернизации своей индустрии, большая часть которой была создана еще при СССР, передает РИА «Новости».

«Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной относительно индустрий РФ и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии», – сказал Ламбер в беседе с французским изданием Atlantico.

Профессор отметил, что к этому добавляется коррупция, а также «утечка мозгов» и молодых рабочих рук на Запад и в ту же Россию. В итоге Украина оказалась не в состоянии привлечь иностранные капиталовложения, что и привело к ее отставанию в экономическом плане, подчеркнул Ламбер.

При этом он выразил мнение, что Украина обладает «мощным потенциалом» в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов, однако выше перечисленные проблемы мешают ее макроэкономическому восстановлению.

Как считает профессор, экономическая слабость Украины толкает жителей восточных областей на то, чтобы повернуться лицом к России, которая предлагает больше экономических возможностей.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные СМИ не сеять панику, так как это очень дорого обходится Киеву. По словам Зеленского, из-за паники экономика Украины уже потеряла 12,5 млрд долларов, на стабилизацию потребуется 4–5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Соединенные Штаты подставили Украину на миллиарды долларов.



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