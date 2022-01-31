“Радикальное снижение налогов”. “Украинский институт будущего” презентовал концепцию Нового налогового кодекса

Исполнительный директор УИБ Вадим Денисенко заявил, что налоговая политика украинской власти на протяжении последних лет “показала свою губительность и бессмысленность”, что делает невозможным развитие страны.

“Мы не сможем двигаться дальше, в том числе и в гибридной войне, если не сделаем радикальное снижение налогов. Вся проблема в том, что на сегодняшний момент бизнес пытается максимально избежать налогообложения, и мы в последние годы были едва ли не единственной страной в Европе, которая повышала налоги, что было очень глупо”, – заявил он.

По мнению Денисенко, концепт, предложенный центром, позволит дать возможность бизнесу работать “по белому”, а экономике – “наполняться деньгами”.

В концепции УИБ налоговая реформа предусматривает снижение налоговой нагрузки: 10% – налог с розничных продаж (вместо 20% НДС); снижение НДФЛ до 10%; 10% – налог на выведенный капитал (вместо 18% налога на прибыль). НДС, ЕСВ, налог на прибыль, военный сбор и другие мелкие налоги предлагается ликвидировать совсем.

Согласно концепту, главными инструментами налоговой реформы должны быть:

Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал;

Замена налога на добавленную стоимость (НДС) на налог с розничных продаж;

Ликвидация ЕСВ, военного сбора и других мелких налогов (туристический сбор, сбор за парковку и т.п.);

Включение в налог на доходы физлиц (НДФЛ) социальных обязательств как компенсатора ликвидированных налогов с постепенным снижением ставки в течение 10 лет;

Брутизация зарплат;

Модификация упрощенной системы налогообложения с четырех групп до двух, где первая – это микробизнес, который в качестве налога платит фиксированную сумму патента, а вторая – остальная часть бизнеса (до фиксированного уровня оборота), уплачивающая только налог с продаж;

Синхронизация ставок таможенных пошлин в товарных группах – одна ставка для всей товарной группы.

Упрощение правил акциза для легальных производителей и продавцов, минимизация контроля и применение косвенных методов контроля.

В УИБ считают предлагаемую концепцию налоговой реформы реалистичной и позволяющей в кратчайшие сроки перезапустить украинскую экономику и сделать ее конкурентной.

Контекст:

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины для защиты малого и крупного бизнеса от негативных последствий в связи с неиспользованием экономического потенциала из-за пандемии. С весны 2020 года большинство налоговых проверок не проводились из-за моратория.

В начале февраля 2021 года Кабмин разрешил возобновить налоговые проверки.

В декабре глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что политсила, которую он представляет, в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу.

“Если ты платишь налоги, то у тебя есть “гринпас”, и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют”, – объяснил Арахамия суть реформы.

В Украине налогообложение предприятий может стать самым высоким в мире, отмечало летом 2021 года издание The Brussels Times в преддверии принятия так называемого ресурсного закона. В Кабмине Украины говорили, что изменения, внесенные законом, дадут возможность собирать в государственный бюджет с крупного бизнеса дополнительно более 60 млрд грн в год. Но по оценкам Министерства финансов на декабрь, поступления от закона в государственный и местные бюджеты в целом в 2022 году составят до 30 млрд грн.

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