В Вооруженных силах РФ стартовала подготовка к АрМИ–2022

В Вооруженных силах РФ стартовал отборочный этап Армейских международных игр – 2022, за право войти в российскую сборную поборются более 500 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.

«В Вооруженных силах Российской Федерации стартовали отборочные состязания в рамках Армейских международных игр. Они будут проходить в четыре этапа и закончатся в мае–июне 2022 года», – приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что по результатам состязаний будут отобраны сборные команды РФ для участия в каждом конкурсе.

Испытания пройдут в рамках плановых занятий по боевой подготовке, в них примут участие более 500 тыс. военнослужащих из 90 тыс. подразделений. Уточняется, что за последние три года количество привлеченного к испытаниям личного состава возросло в девять раз.

«Применение состязательного принципа в боевой подготовке при таком охвате позволяет значительно повысить эффективность подготовки военных специалистов и поднять их профессионализм», – сказали в Минобороны.

Напомним, 27 января РФ завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из РФ будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Напомним также, в августе – сентябре минувшего года российские военные победили в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021). Кроме того, российские экипажи выиграли в пяти из семи номинаций конкурса «Авиадартс-2021». В том же году команда РФ на АрМИ-2021 установила рекорд прохождения «тропы разведчика».