Патрушев назвал полной нелепостью утверждения о «российской угрозе» Украине

Утверждения о том, что РФ якобы угрожает Украине, являются «полной нелепостью», сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В настоящее время говорят о том, что РФ угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет», – цитирует «РИА Новости» Патрушева.

По его словам, американские официальные лица напротив, продолжают заявлять об угрозе и «готовы драться до последнего украинца».

Он отметил, что РФ не хочет войны на Украине, а те западные страны, которые ее навязывают, «преследуют свои корыстные устремления».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что РФ может взять под контроль Украину. В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.