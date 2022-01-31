 

СМИ рассказали о жизни супруги Януковича в Севастополе

31.01.2022, 0:26, Новости дня
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Супруга экс-президента Украины Виктора Януковича живет в Севастополе, владеет сетью магазинов «Меркурий» и кинотеатром «Мир кино», сообщили украинские СМИ.

По данным издания Cтрана.ua, в числе официальных учредителей предприятий Людмила Янукович не значится, однако в городе считается, что именно она владеет сетью магазинов и кинотеатром. 

Основным видом деятельности ООО «Меркурий» является розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами и табачными изделиями.

«Во время ковидных ограничений «выстрелила» доставка. Затариваешься на 2500 рублей, привозим бесплатно. Если клиент живет далеко, то такса от 150 рублей и выше. Поскольку клиенты наши – люди обеспеченные, вопросов не возникает. Да, серьезный контроль, высокие требования. Немного, зато стабильно платят, оформление официальное. Иногда есть скидки на продукцию. Зарплата обычного продавца стартует от 25 000 рублей, в овощном, молочном отделе и кулинарии повыше – с 30 тысяч. Но текучка кадров постоянная. Нужны уборщица, охранник, грузчик», – рассказал один из сотрудников магазина. 

Также отмечается, что супруга экс-президента Украины бывает на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя, где похоронен сын Януковичей Виктор, который в 2015 году утонул на Байкале, провалившись под лед. Участок огорожен высоким забором, могила под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.

Ранее СМИ со ссылкой на политтехнолога и блогера Владимира Петрова сообщили, что Людмила Янукович якобы умерла. Официального подтверждения этой информации не было. Позже представитель Януковича опроверг эту информацию. 

Напомним, Людмила Настенко (в замужестве – Янукович) родилась в 1949 году. Работала на производстве, в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. В 2004 году стала широко известна после речи в адрес Виктора Ющенко.

Она занималась благотворительностью, оказывала помощь детским домам. В начале 2000-х также помогала шахтерским организациям Украины. После событий 2014 года она переехала в Крым, в поселок Отрадное.

В 2017 году Виктор Янукович заявил, что расстался с супругой Людмилой после 45 лет совместной жизни и живет с другой женщиной.



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