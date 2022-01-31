 

Пожар произошел в университете МИСиС в Москве

31.01.2022, 0:26, Новости дня
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В здании национального исследовательского технологического университета МИСиС в центре Москвы произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«В здании национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте произошло возгорание. Предварительно, очаг находится в подвале», – сказал ТАСС источник. 

На место ЧП были направлены почти 30 пожарных расчетов и руководство столичного главка МЧС РФ. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее цех хладокомбината загорелся в Пятигорске, площадь возгорания достигла 600 кв. метров. 



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