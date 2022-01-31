Пожар произошел в университете МИСиС в Москве

В здании национального исследовательского технологического университета МИСиС в центре Москвы произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«В здании национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте произошло возгорание. Предварительно, очаг находится в подвале», – сказал ТАСС источник.

На место ЧП были направлены почти 30 пожарных расчетов и руководство столичного главка МЧС РФ. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее цех хладокомбината загорелся в Пятигорске, площадь возгорания достигла 600 кв. метров.